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رئيس الوزراء يعلن تقليص ساعات الحركة في المحافظات ويبحث إجراءات التعامل مع تدفق العمال

الخميس 02 أبريل 2020 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يعلن تقليص ساعات الحركة في المحافظات ويبحث إجراءات التعامل مع تدفق العمال


رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، مع قادة الأجهزة الأمنية إجراءات التعامل مع تدفق آلاف العمّال القادمين من أماكن عملهم في "إسرائيل" خلال الأيام القادمة.

وجاء ذلك، خلال اجتماع عقده اليوم، في مكتبه برام الله، بحضور وزيري الصحة مي الكيلة والعمل نصري أبو جيش.

وقال "طلبنا من الجانب الإسرائيلي إجراء فحوصات للعمّال قبل عودتهم، أو تنظيم عودتهم بالتدريج في مجموعات لنتمكن من فحصهم والسيطرة على هذا الخطر، وعلينا رفع مستوى إجراءاتنا لاحتواء عودة العمّال من إسرائيل والمستعمرات إلى بيوتهم في ظل تسجيل آلاف الإصابات بإسرائيل".

وقدمت وزيرة الصحة تقريراً حول آلية عمل الفحوصات وتوقعات وتوصيات لجنة الوبائيات حول الوضع، فيما قدم وزير العمل تقريراً بخصوص أعداد العّمال المقدرة بنحو 45 ألف عامل ما زالوا بالداخل، وأماكن تواجدهم وتوصيات للتعامل معهم.

وأعلن رئيس الوزراء تقليص ساعات السماح بالحركة في جميع المحافظات لتنحصر ما بين الساعة 10 صباحا و5 مساءً، وأن يتم إغلاق جميع المحال التجارية بعد الساعة الخامسة باستثناء الصيدليات، علماً أن هذه الإجراءات لا تشمل محافظتي بيت لحم والخليل اللتين تشهدان إجراءات أكثر تشديداً.

كما أشار إلى ضرورة أن تكون كل نقطة أو حاجز للأمن بين المدن والقرى تحت إمرة الأجهزة الأمنية، وأن يكون المتطوعون ضمن خطط وإشراف الأمن لمنع حدوث أي خلافات أو تجاوزات.

#محمد اشتيه #رئيس الوزراء #طوارئ #فيروس كورونا #وباء #عمال فلسطين #اسرائيل

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