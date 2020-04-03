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الرجوب يقرر تقليص فترة الحركة في جنين

الخميس 02 أبريل 2020 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يقرر تقليص فترة الحركة في جنين


جنين / سما /

أصدر محافظ جنين أكرم الرجوب قرارا بتقليص الفترة المسموح خلالها بحركة المواطنين لقضاء الاحتياجات الضرورية، لتصبح من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، ابتداء من يوم غد الجمعة 3/4/2020 وحتى إشعار آخر.

وبين في تعميم مساء اليوم الخميس، أن هذا القرار يستثنىي الحالات المرضية، وأن جميع المحال والمنشآت التجارية المسموح لها بالعمل خلال فترة إعلان الطوارئ تلتزم بهذه الفترة الجديدة، باستثناء الصيدليات، وتكون الحركة للعاملين في المخابز بدءا من الساعة السابعة صباحا.

وأعلن استمرار العمل بحظر التنقل بين مدينة جنين وقرى وبلدات المحافظة، وبين محافظة جنين والمحافظات الأخرى.

#جنين #اكرم الرجوب #طوارئ #فيروس كورونا

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