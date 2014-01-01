إسرائيل بصدد "جلب" عشرات اليهود من المغرب إلى تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أنها تعمل مع شركات طيران لـ "جلب" عشرات اليهود من المغرب إلى اسرائيل.

وبحسب الخارجية، فإن التركيز سيكون على من يحملون الجنسية الإسرائيلية، الذين يرغبون بالعودة الى إسرائيل.

ولم تذكر الخارجية الاسرائيلية الأسباب التي تقف وراء هذه الخطوة، التي تأتي في ظل تفشي فيروس كورونا في أوساط اليهود بالمغرب.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت منذ يومين أن اثنين من أقارب عمير بيرتس زعيم حزب العمل وهو من أصول يهودية مغربية، قد توفوا نتيجة اصابتهما بفيروس كورونا، إضافة الى عدد آخر من اليهود في المغرب.