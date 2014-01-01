الحكومة: 250 عاملا سيتم استلامهم وسيوضعون في مراكز الحجر برام الله

رام الله / سما /

قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن 250 عاملا يعملون في مسلخ الدواجن في منطقة "عطروت"، سيتم استلامهم اليوم الخميس، بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية ووزارة الصحة، وسيوضعون في مراكز الحجر بمدينة رام الله لأخذ عينات منهم.

وأوضح، خلال الإيجاز الصحفي المسائي، اليوم الخميس، أنه في حال ظهرت نتيجة الفحوصات إيجابية على بعض هؤلاء العمال فسيتم تحويلهم إلى الحجر الصحي في المراكز المعتمدة والتابعة لوزارة الصحة، أما من تظهر نتيجة فحوصاته سلبية، أي غير مصاب بفيروس كورونا، فسيتحول إلى الحجر المنزلي في منزله.

وبين ملحم أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 160 مصابا بعد تسجيل 5 إصابات جديدة بعد ظهر اليوم لأربعة عمال من قريتي دير جرير وسنجل شمال شرق رام الله، ولزوجة أحد العمال من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، وجميعهم من العمال العاملين في مسلخ "عطروت" للدواجن.

يتبع..