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إدخال 50 مليون شيكل إلى المصارف العاملة في قطاع غزة

الخميس 02 أبريل 2020 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدخال 50 مليون شيكل إلى المصارف العاملة في قطاع غزة


رام الله / سما /

قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، أن جهود السلطة نجحت في إدخال 50 مليون شيكل إلى قطاع غزة لتكون في متناول فروع المصارف العاملة في القطاع بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف في بيان له: سلطة النقد حرصت على منع حدوث أي مشكلة في السيولة في ظل ازدياد الطلب على الشيكل مؤخراً بسبب حالة الطوارئ ونفقات الأسر الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" وصرف رواتب موظفي القطاع العام، وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

يذكر أن سلطة النقد تعمل بين فترة وأخرى على إدخال ما يلزم من العملات الثلاث المتداولة إلى قطاع غزة، بما في ذلك العملات المعدنية من مختلف الفئات، واستبدال التالف من العملات الورقية.

#غزة #عزام الشوا #البنوك #سلطة النقد #رواتب الموظفين #قطاع غزة

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