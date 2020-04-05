جامعة الازهر بغزة تصدر اعلانا مهما بشأن التسجيل الدراسي للطلاب

غزة / سما /

أصدرت إدارة جامعة الأزهر بغزة، اليوم الخميس، بياناً صحفياً بشأن الأوضاع الراهنة في ظل تفشي فيروس "كورونا" في العالم.

وأكدت الجامعة على فتح الجامعة استثناءً بشكل جزئي للشئون الأكاديمية وعمادة شئون الطلبة وعمادة القبول والتسجيل والدائرة المالية لإنجاز المعاملات الضرورية، وذلك يوم الأحد الموافق 5/4/2020م من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

وقالت إن التسجيل للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 بناءً على نظام التقسيط المعتمد، مضيفة أن فتح التسجيل للفصل الأول 2019/2020 بتسديد رسوم 6 ساعات فقط.

وأشارت الجامعة إلى أن معايير التقييم لأعمال الفصل الحالي تكون فقط من خلال الواجبات أو التقارير أو أبحاث على أن تكون متعلقة بالمساق وتحسب العلامة من 50% من العلامة النهائية.

وأوضحت بأن عملية التقييم ورصد الدرجات تتم فقط للطلبة المسجلين والمسددين رسومهم الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2019/2020.

وقالت "معايير التقييم الواردة أعلاه يتم تطبيقها على الطلبة المسجلين للساعات المكتبية للفصل الدراسي الثاني 2019/2020".

وأشارت إلى أنه بإمكان الطلبة تسديد رسومهم الدراسية عبر الدائرة المالية في الجامعة أو من خلال Pal Pay.