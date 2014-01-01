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الصحة بغزة: المتطلبات الصحية لمواجهة كورونا تتجاوز إمكانياتنا.. والحالة الصحية للمصابين الـ12 مستقرة

الخميس 02 أبريل 2020 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: المتطلبات الصحية لمواجهة كورونا تتجاوز إمكانياتنا.. والحالة الصحية للمصابين الـ12 مستقرة


غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، إن المتطلبات الصحية لمواجهة فيروس كورونا تتجاوز إمكانياتنا المحدودة مع استمرار الحصار الاسرائيلي مما يتطلب تحركاً دولياً فاعلاً لتوفير 23 مليون دولار لدعم احتياجاتنا الطارئة.

وأشار القدرة، الى أن  وزارة الصحة بحاجة عاجلة الى توفير 100 جهاز تنفس صناعي و140 سرير عناية مركزة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح، أن وزارة الصحة تطالب الجهات المعنية بالوقوف عند مسؤولياتها في تعزيز الارصدة الدوائية والمستهلكات الطبية ومستلزمات الوقاية ولوزام المختبرات ومواد فحص فيروس كورونا وقطع غيار الاجهزة الطبية.

وبين القدرة، أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تشدد إجراءاتها الاحترازية اليومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على كافة المستويات في قطاع غزة.

ونوه الى أن الطواقم الطبية تتابع صحياً 1864 مستضافاً داخل مراكز الحجر الصحي ,من بينهم 1108 حالة مرضية في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات ضمن إجراءاتها الوقائية.

وأشار المتحدث باسم صحة غزة، الى أن  تكثيف الترصد الوبائي وسحب العينات المخبرية المتواصلة للمستضافين في مراكز الحجر الصحي بلغت 845 عينة كانت في معظها سلبية وساهمت في اكتشاف الحالات المصابة دون ظهور الاعراض عليها مما يؤكد سلامة الاجراءات الاحترازية المتخذة في تحصين المجتمع.

وحول الحالة الصحية للحالات ال 12، قال القدرة،  نطمئن اهلنا في قطاع غزة ان الحالة الصحية للحالات ال 12 المصابة بفيروس كورونا في مستشفى العزل مطمئنة ومستقرة.

وأكد الناطق باسم الصحة بغزة، على المواطنين الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة واقتصار التحرك للضرورة القصوى وتجنب التجمعات والاماكن العامة وشاطئ البحر.

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