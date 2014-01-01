الشرطة تغلق مصنع باطون و 12 محل تجاري لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

سلفيت /سما/

اغلقت الشرطة اليوم مصنع باطون و 12 محلا تجاريا لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في سلفيت .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها ، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تم اغلاق 12 محلات تجاريا في محافظة سلفيت و قامت دورية مركز شرطة بديا بمساندة الضابطة الجمركية بأغلاق مصنع باطون في البلدة لمخالفتهم التعليمات الصادرة بالإغلاق من الجهات المختصة في المحافظة.