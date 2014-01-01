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الشرطة تغلق مصنع باطون و 12 محل تجاري لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

الخميس 02 أبريل 2020 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تغلق مصنع باطون و 12 محل تجاري لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت


سلفيت /سما/

 اغلقت الشرطة اليوم مصنع باطون و 12 محلا تجاريا لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في سلفيت  .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها ، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تم اغلاق 12 محلات تجاريا في محافظة سلفيت و قامت دورية مركز شرطة بديا بمساندة الضابطة الجمركية بأغلاق مصنع باطون في البلدة لمخالفتهم التعليمات الصادرة بالإغلاق من الجهات المختصة في المحافظة.

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