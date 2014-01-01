  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الزراعة: انطلاق حملة زراعة مليون شتلة في الحدائق المنزلية السبت المقبل

الخميس 02 أبريل 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الزراعة: انطلاق حملة زراعة مليون شتلة في الحدائق المنزلية السبت المقبل


رام الله / سما /

 أعلن وزير الزراعة رياض عطاري، أن انطلاق حملة زراعة "مليون شتلة خضار" في الحدائق المنزلية سيكون يوم السبت المقبل، بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات الأهلية العاملة في قطاع الزراعة، وبدعم من قطاع المشاتل.

وقال العطاري في بيان له، اليوم الخميس: إن الحملة تأتي انسجاما مع توجهات الحكومة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الانتاج المحلي.

وأكد أن عملية توزيع الأشتال، ستتم من خلال البلديات والمجالس المحلية، وفق آليات محددة، لضمان التقيد بإجراءات السلامة العامة، مشيرا الى أن الحملة مستمرة المحافظات الشمالية كافة بمن فيها القدس المحتلة، وسيكون هناك مرحلة استكمالية في المحافظات الجنوبية.

في سياق آخر، أصدر العطاري قرارا فوض فيه لجان مكافحة تهريب المنتجات الزراعية في المحافظات، بصلاحية إحالة أية مضبوطات زراعية يتم إدخالها للسوق الفلسطيني بطريقة غير قانونية إلى المحافظين، بعد التأكد من سلامتها الصحية، من أجل اتخاذ ما يلزم بشأنها، مع عدم الإخلال باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق المخالف، وفق الأصول القانونية.

وحذر وزير الزراعة من التعاطي مع السلع غير القانونية، التي قد تحمل أخطارا كبيرة على صحة أبناء شعبنا.

#وزارة الزراعة #فلسطين #الحدائق المنزلية #رياض العطاري

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة في إسرائيل: رئيسا وزراء للحكومة الإسرائيلية في نفس الوقت

إسرائيل تربط أي مساعدات لغزة لمواجهة كورونا باستعادة جنديين فقدا عام 2014.. وحماس ترد

مهندسان من الجامعة الإسلامية يصممان جهاز تنفسي صناعي بتكلفة 200 $

دعوة إسرائيلية لليمين بدخول حكومة غانتس والإطاحة بنتنياهو

صحفي إسرائيلي : فيديو يتسبب بفضيحة لنتنياهو أمام وزرائه

الحكومة: الأيام المقبلة صعبة جدا.. وشحنة أدوية لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة

وفاة أحد نجوم "وادي الذئاب" بكورونا .. والاشتباه بإصابة "مهند"

الأخبار الرئيسية

ملحم: 5 إصابات جديدة في سنجل ودير جرير وبدو ترفع إجمالي الإصابات لـ"160"

صحة غزة

كاتبة أمريكية: ماذا يحدث في قطاع غزة عندما يختلط فايروس كورونا بمزيج المعاناة معا؟

رواتب

فصائل فلسطينية تنتقد "تمييز الحكومة" بعد صرف 75% لموظفي غزة

ارقام مرعبة : 1 مصاب من كل 7 في القدس و حوالي 75000 شخص من سكان بني براك مصابون بالفيروس

1

وزارة التربية تحدد : هذه هي المواد المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة