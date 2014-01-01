تمديد توقيف متهم بتهريب عمال في صندوق سيارته وانتحال صفة ممرض لمدة 15 يوما

طولكرم / سما /

مددت محكمة الصلح في طولكرم، اليوم الخميس، تمديد توقيف المتهم (ن. م) لمدة 15 يوما، بتهمة انتحال صفة ممرض يعمل في المستشفى العربي التخصصي بنابلس، ومحاولة تهريب 3 عمال في صندوق مركبته الخلفي، ما شكّل خطرا على حياتهم.

وجاء هذا القرار بعد يوم من ضبط المتهم عندما كان يقود مركبته، على أحد حواجز الشرطة في طولكرم، منتحلا صفة ممرض ليكون من الفئات المتاح لها التنقل بموجب تعليمات الجهات المختصة الرامية للحد من تفشي وباء فايروس كورونا.

ووافق قاضي المحكمة على تمديد توقيف المتهم لمدة 15 يوما لتميكن النيابة العامة من استكمال التحقيق معه، بعد أن وجهت له عدة اتهامات منها مخالفة القرارات والتعليمات والتدابير المتخذة من الجهات المختصة بخلاف حالة الطوارئ، وإعطاء هوية كاذبة في إشارة الى انتحاله صفة الممرض.