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الاحتلال يخطر بهدم منزلين جنوب بيت لحم

الخميس 02 أبريل 2020 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بهدم منزلين جنوب بيت لحم


بيت لحم / سما /

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين بهدم منزليهما جنوب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن قوات الاحتلال أخطرت المواطنين محمد مصطفى صبيح في منطقة شوشحلة ببلدة الخضر، وعامر عوده في خربة بيت اسكاريا، الواقعة وسط مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبا، بالهدم حيث تبلغ مساحة كل منهما 120 مترا مربعا، وتسكنهما عائلتا المواطنين.

وأشار إلى أن الاحتلال صعد من هجمته خلال حالة الطوارئ التي فرضت على محافظة بيت لحم لمواجهة فيروس كورونا، حيث قطعت مئات أشجار الزيتون والكرمة، ونصبت خيام في أراضي المواطنين إلى جانب شق طرق استيطانية.

#بيت لحم #الاحتلال #هدم منازل

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