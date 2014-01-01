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ملحم: 5 إصابات جديدة في سنجل ودير جرير وبدو ترفع إجمالي الإصابات لـ"160"

الخميس 02 أبريل 2020 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: 5 إصابات جديدة في سنجل ودير جرير وبدو ترفع إجمالي الإصابات لـ"160"


رام الله / سما /

أظهرت نتائج الفحوصات التي أجريت لـ"35" عينة أخضعت للفحص في المختبر المركزي لوزارة الصحة في مدينة رام الله صباح اليوم الخميس، تسجيل "5" إصابات جديدة في قريتي سنجل، ودير جرير شمال شرق رام الله، وبلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، صدر بعد ظهر اليوم الخميس، أفاد فيه بأن من بين المصابين أربعة من العاملين في مسلخ الدجاج الإسرائيلي الموبوء في "عطروت" بالقدس المحتلة، تتراوح أعمارهم بين "30" و"45" عاما، بينما تعود الإصابة الخامسة لسيدة ثلاثينية من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، والتي نقلت إليها العدوى من زوجها العامل في ذلك المسلخ الموبوء.

وجرى نقل المصابين إلى مراكز الحجر الصحي في بعض فنادق رام الله، ومستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى"160" إصابة.

وبين أن من المقرر أن يجري مساء اليوم الخميس استلام "250" عاملا من العاملين في مسلخ الدجاج الموبوء في "عطروت"، بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية، ووزارتي العمل والصحة، وسيتم توزيعهم على مراكز الحجر الصحي في فنادق رام الله لأخذ عينات منهم للفحص.

#ابراهيم ملحم #الحكومة الفلسطينية #فيروس كورونا #الضفة الغربية #اصابات #فلسطين

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