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يزبك تطالب بنشر مسارات تنقُّل المصابين من فلسطينيي الداخل

الخميس 02 أبريل 2020 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
يزبك تطالب بنشر مسارات تنقُّل المصابين من فلسطينيي الداخل


القدس المحتلة / سما /

طالبت هبة يزبك، عضو القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، وزير الصحة الإسرائيلي يعكوف ليتسمان، بضرورة الكشف عن مسارات التنقل للمصابين بالكورونا من فلسطينيي الداخل.

وقالت يزبك في رسالتها التي وجهتها لوزير الصحة الإسرائيلي -بحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية- إن هناك ما يقارب 70 عربيًا من الداخل مصابون بالفيروس بشكل مؤكد حتى اللحظة، ولا يوجد إعلان عن أماكن تواجدهم وتنقلهم بالفترة الأخيرة.

وأضافت: "من حق الجمهور معرفة ذلك، بحيث يجب الإعلان عن مسار تنقلهم بالأيام الاخيرة لمعرفة الجمهور الواسع، وذلك أُسوةً بنشر مواقع التنقل للمصابين من المجتمع اليهودي".

وتابعت أن العدد القليل لدى فلسطينيي الداخل بالإصابات بالكورونا لا يعني عدم وجود الفيروس، "بل على العكس تمامًا، هذا مؤشر على التقصير بإجراء الفحوصات اللازمة في البلدات العربية".

وأكدت يزبك "وجوب التعامل بمسؤولية بهذه الفترة ودون تمييز ونشر مسار المصابين بالكورونا بالقرى والمدن العربية، بالبلدان المختلطة والقدس الشرقية باللغتين العربية والعبرية لنحد من انتشار الفيروس والحفاظ على حياة وأمن أهلنا في ظل هذه الأزمة".

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