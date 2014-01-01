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10 أسرى في سجن "ريمون" يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

الخميس 02 أبريل 2020 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 أسرى في سجن "ريمون" يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام


رام الله / سما /

 شرع عشرة أسرى في سجون "ريمون" بإضراب مفتوح عن الطعام، رفضاً لاستمرار عزل الأسيرين: عمر خرواط، وحاتم القواسمة، ورفضاً لإجراءات إدارة السجون التي فرضتها على الأسرى مؤخراً، واستمرارها بالمماطلة في توفير التدابير اللازمة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وبين نادي الأسير في بيان اليوم الخميس، أن الأسرى الذين شرعوا بالإضراب هم: حازم القواسمة، وأحمد الجعبري، وإياد الأطرش، ومحمد رفاعية، وسالم رجوب وهم من الخليل، وجهاد أبو ظاهر، وأمير المقيد من غزة، ومحمد الهلسة من القدس، وعطية عوض من أريحا، وإبراهيم خنفه من نابلس.

#اسرى #اضراب عن الطعام #سجن ريمون #الاحتلال #فيروس كورونا

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