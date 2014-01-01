  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اللجنة القطرية تُموّل تشغيل 100 كادر طبي بغزة لمواجهة تفشي "كورونا"

الخميس 02 أبريل 2020 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة القطرية تُموّل تشغيل 100 كادر طبي بغزة لمواجهة تفشي "كورونا"


غزة / سما /

 أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة القطرية، وبالتعاون والتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، ستموّل تشغيل 100 كادر طبي من الأطباء والممرضين في قطاع غزة على بند التشغيل المؤقت ولمدة ستة أشهر، لسد العجز الذي تعانيه المشافي والمراكز الصحية في القطاع لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح السفير العمادي أن عملية تشغيل الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين في القطاع ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة الفلسطينية.

وأشار إلى أنّ "هذا المشروع الذي يهدف إلى إسناد طواقم وزارة الصحة في القطاع، يأتي ضمن منحة حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أطلقت نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتوفير المتطلبات الصحية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، موضحةً أن طواقم غزة الطبية تعمل حالياً بموارد وإمكانيات محدودة، وبحاجة إلى الدعم والإسناد بشكلٍ عاجل.

#غزة #اللجنة القطرية #السفير العمادي #قطر #قطاع غزة #فيروس كورونا #الصحة

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة في إسرائيل: رئيسا وزراء للحكومة الإسرائيلية في نفس الوقت

إسرائيل تربط أي مساعدات لغزة لمواجهة كورونا باستعادة جنديين فقدا عام 2014.. وحماس ترد

الازهر يحسم الجدل حول حكم افطار شهر رمضان بسبب فيروس كورونا

مهندسان من الجامعة الإسلامية يصممان جهاز تنفسي صناعي بتكلفة 200 $

دعوة إسرائيلية لليمين بدخول حكومة غانتس والإطاحة بنتنياهو

صحفي إسرائيلي : فيديو يتسبب بفضيحة لنتنياهو أمام وزرائه

الحكومة: الأيام المقبلة صعبة جدا.. وشحنة أدوية لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة

الأخبار الرئيسية

صحة غزة

كاتبة أمريكية: ماذا يحدث في قطاع غزة عندما يختلط فايروس كورونا بمزيج المعاناة معا؟

رواتب

فصائل فلسطينية تنتقد "تمييز الحكومة" بعد صرف 75% لموظفي غزة

ارقام مرعبة : 1 مصاب من كل 7 في القدس و حوالي 75000 شخص من سكان بني براك مصابون بالفيروس

الصحة برام الله: تسجيل 21 حالة جديدة بفيروس كورونا لعمال في المستوطنات ومخالطين لهم

1

وزارة التربية تحدد : هذه هي المواد المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة