  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصلحة مياه بلديات الساحل تعقم مياه الآبار بكافة بلديات قطاع غزة

الخميس 02 أبريل 2020 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصلحة مياه بلديات الساحل تعقم مياه الآبار بكافة بلديات قطاع غزة


غزة / سما /

عقمت مصلحة مياه بلديات الساحل وبتمويل من مؤسسة المناشدة العالمية – بريطانيا (UK - Human Appeal)، أمس الأربعاء، وعلى مدار يومين بتوزيع محلول الكلور ومتطلبات التعقيم على جميع آبار المياه ومحطات الضخ والخزانات في جميع بلديات قطاع غزة والبالغ عددها 25 بلدية.

ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع في الوقت الحالي خاصة في ظل انتشار جائحة "كورونا" في كافة أنحاء العالم.

وأكدت مصلحة المياه، في بيان لها، أنها كانت وما زالت تقوم بتنفيذ ومتابعة جميع ما يتعلق بالأنشطة التي تخص الصحة العامة والتطهير والتعقيم لجميع مصادر المياه في القطاع، وفي ظل الوقت الراهن تسخر كافة إمكاناتها بطواقمها ومعداتها وبتواصلها مع المؤسسات الشريكة من أجل حماية المواطنين ومساعدتهم في مواجهة "كورونا".

وفي ذات الإطار صاحب عملية توزيع محلول الكلور عمليات صيانة كاملة لوحدات التعقيم والكلورة والإشراف على مدى أهلية مرافق المياه للعمل ضمن معايير الصحة والسلامة العامة وتوصيات منظمات الصحة العالمية بالخصوص.

#غزة #فيروس كورونا #بريطانيا #ابار المياه

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة في إسرائيل: رئيسا وزراء للحكومة الإسرائيلية في نفس الوقت

إسرائيل تربط أي مساعدات لغزة لمواجهة كورونا باستعادة جنديين فقدا عام 2014.. وحماس ترد

الازهر يحسم الجدل حول حكم افطار شهر رمضان بسبب فيروس كورونا

مهندسان من الجامعة الإسلامية يصممان جهاز تنفسي صناعي بتكلفة 200 $

دعوة إسرائيلية لليمين بدخول حكومة غانتس والإطاحة بنتنياهو

صحفي إسرائيلي : فيديو يتسبب بفضيحة لنتنياهو أمام وزرائه

الحكومة: الأيام المقبلة صعبة جدا.. وشحنة أدوية لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة

الأخبار الرئيسية

صحة غزة

كاتبة أمريكية: ماذا يحدث في قطاع غزة عندما يختلط فايروس كورونا بمزيج المعاناة معا؟

رواتب

فصائل فلسطينية تنتقد "تمييز الحكومة" بعد صرف 75% لموظفي غزة

ارقام مرعبة : 1 مصاب من كل 7 في القدس و حوالي 75000 شخص من سكان بني براك مصابون بالفيروس

الصحة برام الله: تسجيل 21 حالة جديدة بفيروس كورونا لعمال في المستوطنات ومخالطين لهم

1

وزارة التربية تحدد : هذه هي المواد المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة