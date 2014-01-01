مصلحة مياه بلديات الساحل تعقم مياه الآبار بكافة بلديات قطاع غزة

غزة / سما /

عقمت مصلحة مياه بلديات الساحل وبتمويل من مؤسسة المناشدة العالمية – بريطانيا (UK - Human Appeal)، أمس الأربعاء، وعلى مدار يومين بتوزيع محلول الكلور ومتطلبات التعقيم على جميع آبار المياه ومحطات الضخ والخزانات في جميع بلديات قطاع غزة والبالغ عددها 25 بلدية.

ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع في الوقت الحالي خاصة في ظل انتشار جائحة "كورونا" في كافة أنحاء العالم.

وأكدت مصلحة المياه، في بيان لها، أنها كانت وما زالت تقوم بتنفيذ ومتابعة جميع ما يتعلق بالأنشطة التي تخص الصحة العامة والتطهير والتعقيم لجميع مصادر المياه في القطاع، وفي ظل الوقت الراهن تسخر كافة إمكاناتها بطواقمها ومعداتها وبتواصلها مع المؤسسات الشريكة من أجل حماية المواطنين ومساعدتهم في مواجهة "كورونا".

وفي ذات الإطار صاحب عملية توزيع محلول الكلور عمليات صيانة كاملة لوحدات التعقيم والكلورة والإشراف على مدى أهلية مرافق المياه للعمل ضمن معايير الصحة والسلامة العامة وتوصيات منظمات الصحة العالمية بالخصوص.