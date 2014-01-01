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الأوقاف بغزة: سيتم بث موعظة موحدة بمجموعة من المساجد غدًا الجمعة

الخميس 02 أبريل 2020 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة: سيتم بث موعظة موحدة بمجموعة من المساجد غدًا الجمعة


غزة / سما /

أعلنت وزارة الاوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة، أنها ستقوم ببث موعظة موحدة غدًا الجمعة في مجموعة من مساجد قطاع غزة وفقًا للتوزيعة الجغرافية، وذلك عبر مكبرات الصوت الخارجية للمساجد في تمام الساعة 11 ظهرًا.

وأوضح مدير عام الوعظ والإرشاد بالأوقاف وليد عويضة أن إدارته تسعى من خلال المواعظ إلى استثمار فضيلة يوم الجمعة، وتعظيمه في نفوس الناس، وحثهم على التعامل الصحيح مع الأوبئة والأزمات، والعودة الصادقة إلى الله تعالى.

وأكد عويضة على ضرورة أداء الجمعة ظهرًا في البيوت، منوهًا الى أن قرارات وزارة الأوقاف الأخيرة جاءت لصيانة المجتمع وحمايته وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية، مذكرًا الناس بأهمية المداومة على القنوت في الصلوات، وأداء الصلوات المفروضة جماعة مع الأهل والأبناء.

وبين مدير عام الوعظ أنه سيتم توزيع 60 ألف نسخة من أدعية النوازل على المواطنين، في إطار الجهود الدعوية لوزارة الأوقاف، مطالباً المواطنين بالتضرع إلى الله تعالى بأن يقي الله شعبنا وأمتنا والبشرية جمعاء من الأوبئة والأمراض، وأن يرفع البلاء ويحفظ العباد من وباء كورونا، وأن يشفي المرضى والمصابين.

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