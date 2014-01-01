فتوح ينعى أحد قادة فتح والجالية في اسبانيا المناضل عطا عيد

رام الله / سما /

نعى رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية روحي فتوح، عطا عيد احد قادة حركة فتح وابرز قادة الجالية الفلسطينية وعضو اتحاد الاطباء الفلسطينيين فرع اسبانيا، والذي وافته المنية مساء امس في اسبانيا.

وقال فتوح: إن الفقيد من رواد حركة فتح ومن المناضلين الاوفياء الذين قضوا حياتهم في خدمة قضيتهم ووطنهم وأبناء شعبهم، خاصة أبناء الجالية في اسبانيا وعموم القارة الأوروبية، ساهم بفاعلية في احياء المناسبات الوطنية الفلسطينية وتخليد اسم فلسطين في ذاكرة الاسبان والجاليات العربية والاجنبية في كتالونيا.

والراحل عيد من مواليد قرية دير ياسين، وهو عضو هيئة إدارية للاتحاد العام لطلبة فلسطين - فرع فالنسيا - إسبانيا في عامين متتاليين 1968-1969، وفي العام 1969 انتقل إلى مدينة برشلونة لاستكمال دراسة الطب، عمل على تأسيس المنطقة التنظيمية ومن ثم أصبح عضو لجنة إقليم، أسس البيت الفلسطيني في كتالونيا - برشلونة والذي من خلاله عمل على تكثيف المساعدات للوطن في الداخل ولأبناء فلسطين في كتالونيا، وهو عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح - إقليم إسبانيا.