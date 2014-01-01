ملادينوف: موارد السلطة محدودة في مواجهة كورونا.. وعلى إسرائيل والمجتمع الدولي مساعدتها

غزة / سما /

دعا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لدى الأمم المتحدة، نيكولاي ميلادينوف، "إسرائيل" والمجتمع الدولي إلى مساعدة السلطة الفلسطينية ماليًا في مواجهة فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وقالت ميلادينوف، انه ناقش مع وزير المالية الفلسطيني، العواقب الاقتصادية الخطيرة بعد تفشي فيروس كورونا في الأراضي المحتلة.

وأوضح ميلادينوف: أن "موارد السلطة محدودة في مواجهة الفيروس، لذلك يجب على إسرائيل والمجتمع الدولي مساعدتها".

وأكد أن الأمم المتحدة تدعم جهود حكومة محمد اشتية في التعامل مع التحديات المقبلة لتفشي فيروس كورونا.