  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المرصد الأورومتوسطي يدين تصريحات بينيت بشأن غزة

الخميس 02 أبريل 2020 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

 أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأشد العبارات تصريح وزير الجيش الإسرائيلي نيفتالي بينيت أمس، والذي ربط فيه السماح بدعم جهود قطاع غزة في محاربة تفشي فيروس كورونا بقضية الجنود الإسرائيليين المفقودين في القطاع.

وقال المرصد في بيان له، إن مقايضة الوزير الإسرائيلي الحاجات الإنسانية الملحة بأي قضية أخرى فعل غير إنساني، ويهدد بشكل مباشر بتفشي فيروس كورونا في قطاع غزة المحاصر، بسكانه المليونين.

وشدد المرصد، على ضرورة تحييد القضايا الإنسانية عن الحسابات السياسية، والكف عن استخدام المدنيين وسائل ضغط بين الأطراف لتحقيق مكاسب لا تكون إلا على حساب حياة وسلامة المدنيين.

وأشار إلى أنه وفقًا للمادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن السلطات الإسرائيلية بصفتها قوة احتلال مطالبة بتوفير وإدخال كل ما يلزم من أدوات وأجهزة طبية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة الأمراض والأوبئة في المناطق المحتلة. وفق البيان.

#قطاع غزة #فيروس كورونا #الاحتلال #بينت #المرصد الأورومتوسطي #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة في إسرائيل: رئيسا وزراء للحكومة الإسرائيلية في نفس الوقت

إسرائيل تربط أي مساعدات لغزة لمواجهة كورونا باستعادة جنديين فقدا عام 2014.. وحماس ترد

الازهر يحسم الجدل حول حكم افطار شهر رمضان بسبب فيروس كورونا

مهندسان من الجامعة الإسلامية يصممان جهاز تنفسي صناعي بتكلفة 200 $

دعوة إسرائيلية لليمين بدخول حكومة غانتس والإطاحة بنتنياهو

صحفي إسرائيلي : فيديو يتسبب بفضيحة لنتنياهو أمام وزرائه

الحكومة: الأيام المقبلة صعبة جدا.. وشحنة أدوية لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة

الأخبار الرئيسية

صحة غزة

كاتبة أمريكية: ماذا يحدث في قطاع غزة عندما يختلط فايروس كورونا بمزيج المعاناة معا؟

رواتب

فصائل فلسطينية تنتقد "تمييز الحكومة" بعد صرف 75% لموظفي غزة

ارقام مرعبة : 1 مصاب من كل 7 في القدس و حوالي 75000 شخص من سكان بني براك مصابون بالفيروس

الصحة برام الله: تسجيل 21 حالة جديدة بفيروس كورونا لعمال في المستوطنات ومخالطين لهم

1

وزارة التربية تحدد : هذه هي المواد المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة