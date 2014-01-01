المرصد الأورومتوسطي يدين تصريحات بينيت بشأن غزة

غزة / سما /

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأشد العبارات تصريح وزير الجيش الإسرائيلي نيفتالي بينيت أمس، والذي ربط فيه السماح بدعم جهود قطاع غزة في محاربة تفشي فيروس كورونا بقضية الجنود الإسرائيليين المفقودين في القطاع.

وقال المرصد في بيان له، إن مقايضة الوزير الإسرائيلي الحاجات الإنسانية الملحة بأي قضية أخرى فعل غير إنساني، ويهدد بشكل مباشر بتفشي فيروس كورونا في قطاع غزة المحاصر، بسكانه المليونين.

وشدد المرصد، على ضرورة تحييد القضايا الإنسانية عن الحسابات السياسية، والكف عن استخدام المدنيين وسائل ضغط بين الأطراف لتحقيق مكاسب لا تكون إلا على حساب حياة وسلامة المدنيين.

وأشار إلى أنه وفقًا للمادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن السلطات الإسرائيلية بصفتها قوة احتلال مطالبة بتوفير وإدخال كل ما يلزم من أدوات وأجهزة طبية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة الأمراض والأوبئة في المناطق المحتلة. وفق البيان.