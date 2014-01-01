يديعوت: عشرات الاف المصابين الاسرائيليين بفيروس كورونا يتواجدون في "بني براك"

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الخميس، عن أن 900 متشدد يهودي من منطقة "بني باراك" لليهود الحريديم في تل أبيب، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

ويرفض حسب الصحيفة المتشددون اليهود، الالتزام بإجراءات الحكومة الإسرائيلية الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا، حيث تتكرر المناوشات بينهم وبين عناصر الشرطة الإسرائيلية التي استعانت بطائرات مروحية وهروات للسيطرة عليهم.

وقال الرئيس التنفيذي للخدمات الصحية الاسرائيلية ان 38٪ من سكان بني براك مصابون بالفيروس ، حوالي 75000 شخص.

واضاف يجب وضع الشرطة هناك عشية عيد الفصح. والا سنجد أنفسنا مع الكثير من الوفيات في بني براك إذا لم نفعل ذلك ".

واظهر بيانات وزارة الصحة صباح اليوم أن القدس تتصدر قائمة المدن التي تضم أكبر عدد من المرضى ، بـ 916 حالة ، يليها بني براك 900. وهذا يمثل زيادة قدرها 170 مريضًا جديدًا في بني براك منذ أمس.

واظهرت البيانات أن واحدًا من كل سبعة مرضى في إسرائيل من سكان المدينة والمدينة الثالثة في القائمة هي تل أبيب ، 324 شخصًا ، عسقلان و 151 مريضًا ، وبيتاح تكفا 127 ، وريشون لتسيون 121 ، ونتانيا 117 ، وبئر السبع 114 ، وبيت شيمش وإيلات 106 لكل منهما.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل اليوم إلى 6211، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 33.