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وفيات نزلاء بـ"كورونا" في سجون بأمريكا وبريطانيا

الخميس 02 أبريل 2020 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفيات نزلاء بـ"كورونا" في سجون بأمريكا وبريطانيا


وكالات -

شهدت سجون كل من بريطانيا والولايات المتحدة عدة وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسط مخاوف من تفشي المرض بين النزلاء.


وفي الولايات المتحدة، أعلنت سلطة السجون الفيدرالية، الخميس، عن وفاة نزيلين جراء الإصابة بالفيروس في سجن بمدين أوكدل بولاية لويزيانا، الذي شهد وفاة جراء المرض قبل أيام، لترتفع الحصيلة إلى ثلاث.


وسجلت الوفاة الأولى السبت 28 آذار/ مارس الماضي، فيما توفي اثنان الأربعاء.


وكان اثنان من الضحايا في الأربعينيات (43 و49 عاما)، فيما لم تكشف سلطة السجون عن معلومات عن الثالث بعد.

وفي بريطانيا حصد الوباء أرواح ثلاثة سجناء أيضا، بحسب ما كشفت صحيفة "ميرور"، الخميس.

وكان الأول (84 عاما) نزيلا في سجن "ليتلهي" بمقاطعة كامبريدج، وتوفي في 22 آذار/ مارس الماضي.

وسجلت الوفاة الثالثة لنزيل (77 عاما) في السجن ذاته، بينما حدثت الوفاة الثانية لنزيل في سجن مانشستر، السبت، كان في حالة حرجة بالفعل جراء أمراض أخرى، وتأكدت أيضا إصابته بالفيروس قبل الوفاة.

ولفتت صحيفة "ميرور" إلى أن 19 سجينا في عشرة سجون مختلفة تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد الماضيين)، بالإضافة إلى أربعة موظفين في أربعة سجون.

ونقلت الصحيفة عن مصلحة السجون تأكيدها وضع خطط طوارئ قوية في منشآتها بالتشاور مع الصحة العامة ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

وأضافت أن السجون مستعدة جيدا لاتخاذ إجراءات فورية أينما تم تحديد الحالات أو الحالات المؤكدة أو المشتبه بها، بما في ذلك عزل الأفراد عند الضرورة.

#بريطانيا #امريكا #كورونا #سجون

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