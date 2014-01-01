  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابات العمال تطالب الحكومة بتقديم مساعدات عاجلة للعمال بسبب فايروس كورونا

الخميس 02 أبريل 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الخميس الحكومة في غزة والسلطة الفلسطينية والمسئولين بمساعدة العمال الذين تضرروا بفعل فايروس كورونا.

جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد اليوم حول الوباء الكارثي فايروس كورونا الذي طال عدة قطاعات حيوية وتعطل عشرات الالاف من العمال عن العمل وتوقف عشرات الورش والمصانع والمطاعم ورياض الأطفال ،حتي تعدت اعداد المتعطلين عن العمل جراء هذا الوباء 40 الف عامل .

وطالب الاتحاد العام بالإعلان عن ان فئة العمال فئة منكوبة ومتضرة في ظل هذا الوباء كماوطالب بتشكيل صندوق طوارئ لمعالجة اثار الناتجة عن هذا الوباء وتعويض العمال المتضررين .

وطالب بتخصيص جزء من المنحة القطرية لمساعدة العمال المتضررين كما طالب بضرورة رفع ثلاالضرائب عن جميع الفئات المتضررة من هذا الوباء .
 

و ناشد المجتمع الدولي ومنظمة العمل الدولية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بتحمل مسئولياتهم تجاه عمالنا البواسل المتضريين ، كما ناشد المجتمع الدولي بالضغط علي الاحتلال لفك هذا الحصارالظالم عن قطاع غزة بشكل عاجل وفوري.

#نقابات العمال #الحكومة #فيروس كورونا #العمال

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة في إسرائيل: رئيسا وزراء للحكومة الإسرائيلية في نفس الوقت

إسرائيل تربط أي مساعدات لغزة لمواجهة كورونا باستعادة جنديين فقدا عام 2014.. وحماس ترد

الازهر يحسم الجدل حول حكم افطار شهر رمضان بسبب فيروس كورونا

مهندسان من الجامعة الإسلامية يصممان جهاز تنفسي صناعي بتكلفة 200 $

دعوة إسرائيلية لليمين بدخول حكومة غانتس والإطاحة بنتنياهو

الحكومة: الأيام المقبلة صعبة جدا.. وشحنة أدوية لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة

صحفي إسرائيلي : فيديو يتسبب بفضيحة لنتنياهو أمام وزرائه

الأخبار الرئيسية

ارقام مرعبة : 1 مصاب من كل 7 في القدس و حوالي 75000 شخص من سكان بني براك مصابون بالفيروس

الصحة برام الله: تسجيل 21 حالة جديدة بفيروس كورونا لعمال في المستوطنات ومخالطين لهم

1

وزارة التربية تحدد : هذه هي المواد المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة

آلاف الاميركيين يطالبون إدارة ترمب بدعم القطاع الصحي الفلسطيني

لأول مرة في إسرائيل: رئيسا وزراء للحكومة الإسرائيلية في نفس الوقت