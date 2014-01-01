نقابات العمال تطالب الحكومة بتقديم مساعدات عاجلة للعمال بسبب فايروس كورونا

رام الله / سما /

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الخميس الحكومة في غزة والسلطة الفلسطينية والمسئولين بمساعدة العمال الذين تضرروا بفعل فايروس كورونا.



جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد اليوم حول الوباء الكارثي فايروس كورونا الذي طال عدة قطاعات حيوية وتعطل عشرات الالاف من العمال عن العمل وتوقف عشرات الورش والمصانع والمطاعم ورياض الأطفال ،حتي تعدت اعداد المتعطلين عن العمل جراء هذا الوباء 40 الف عامل .

وطالب الاتحاد العام بالإعلان عن ان فئة العمال فئة منكوبة ومتضرة في ظل هذا الوباء كماوطالب بتشكيل صندوق طوارئ لمعالجة اثار الناتجة عن هذا الوباء وتعويض العمال المتضررين .

وطالب بتخصيص جزء من المنحة القطرية لمساعدة العمال المتضررين كما طالب بضرورة رفع ثلاالضرائب عن جميع الفئات المتضررة من هذا الوباء .



و ناشد المجتمع الدولي ومنظمة العمل الدولية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بتحمل مسئولياتهم تجاه عمالنا البواسل المتضريين ، كما ناشد المجتمع الدولي بالضغط علي الاحتلال لفك هذا الحصارالظالم عن قطاع غزة بشكل عاجل وفوري.