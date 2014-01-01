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الاقتصاد تسمح باستيراد 1884 طن سلع غذائية ضمن "الكوتا"

الخميس 02 أبريل 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد تسمح باستيراد 1884 طن سلع غذائية ضمن "الكوتا"


رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد ، اليوم الخميس، ان اللجنة المختصة بتوزيع السلع ضمن الكوتا وزعت الكميات المسموح استيرادها والتي تقدر بـ 1884 طنا، وهي عبارة عن سلع غذائية متنوعة تلبي احتياج السوق الفلسطيني من هذه الاصناف.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن 62 شركة وبعد حصولها على موافقة اللجنة ستقوم باستيراد هذه الكميات المعفاه من الجمارك خلال الفترة المقبلة، الامر الذي يعزز الامن الغذائي خاصة في ظل الجائحة الصحية الراهنة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد اعلنت في 16 اذار المنصرم عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن الكوتا وقامت بتمديد تقديم الطلبات حتى نهاية الشهر الماضي، نظراً الى حالة الطوارئ الراهنة لمواجهة منع انتشار فيروس كورنا، ولإعطاء للشركات الفلسطينية المهلة الكافية للتقدم  بطلباتها.

 
#وزارة الاقتصاد

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