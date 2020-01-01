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السجن لـ 3 أشخاص خالفوا قانون الطوارئ في الخليل

الخميس 02 أبريل 2020 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
السجن لـ 3 أشخاص خالفوا قانون الطوارئ في الخليل


رام الله / سما /

أدانت محكمة صلح حلحول ثلاثة متهمين، بتهمتي مخالفة القرارات والتعليمات والتدابير والاجراءات المتخذة من قبل جهات الاختصاص لتحقيق غايات اعلان حالة الطوارئ خلافا لاحكام المادة 3 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، وعرقلة اعمال إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة خلال اعلان حالة الطوارئ خلافا لاحكام المادة 3 فقرة 2 من ذات القانون وحكمت عليهم بالحبس لمدة عام.

جاء ذلك استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة حلحول.

#حالة الطوارئ #الحبس

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