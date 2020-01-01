جماهير ريال مدريد في حالة صدمة من قرار جاريث بيل

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “الدايلي ميرور” الإنجليزية بأن الويلزي جاريث بيل قرر الاستمرار مع ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني، والقتال من أجل الحصول على فرصة جديدة مع الفريق.

وارتبط اسم جاريث بيل بالرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث لا يرغب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال في استمراره أكثر من ذلك.

ويمتلك النجم الويلزي جاريث بيل الكثير من العروض في إنجلترا من قبل أندية إيفرتون، وتوتنهام هوتسبير -ناديه السابق-، ولكن يبدو بأن اللاعب يرغب في الاستمرار مع النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جاريث بيل على استعداد لترك خلافاته مع زين الدين زيدان، خاصةً بعد إعلان المدرب الفرنسي عن اقتراب رحيل اللاعب عن النادي في الصيف الماضي، والقتال من أجل الحصول على فرصة جديدة.

وأكملت الصحيفة أن زين الدين زيدان سئم من مشاكل جاريث بيل الفنية وأيضاً الجسدية بسبب إصاباته المتكررة، ويرغب في رحيله، إلا أن اللاعب متمسك بالبقاء في النادي، وسيفعل ما بوسعه من أجل الحصول على رضا المدرب الفرنسي.

الجدير بالذكر أن عقد جاريث بيل مع فريقه الحالي ريال مدريد سينتهي في صيف عام 2022.