  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جماهير ريال مدريد في حالة صدمة من قرار جاريث بيل

الخميس 02 أبريل 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير ريال مدريد في حالة صدمة من قرار جاريث بيل


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “الدايلي ميرور” الإنجليزية بأن الويلزي جاريث بيل قرر الاستمرار مع ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني، والقتال من أجل الحصول على فرصة جديدة مع الفريق.

وارتبط اسم جاريث بيل بالرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث لا يرغب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال في استمراره أكثر من ذلك.

ويمتلك النجم الويلزي جاريث بيل الكثير من العروض في إنجلترا من قبل أندية إيفرتون، وتوتنهام هوتسبير -ناديه السابق-، ولكن يبدو بأن اللاعب يرغب في الاستمرار مع النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جاريث بيل على استعداد لترك خلافاته مع زين الدين زيدان، خاصةً بعد إعلان المدرب الفرنسي عن اقتراب رحيل اللاعب عن النادي في الصيف الماضي، والقتال من أجل الحصول على فرصة جديدة.

وأكملت الصحيفة أن زين الدين زيدان سئم من مشاكل جاريث بيل الفنية وأيضاً الجسدية بسبب إصاباته المتكررة، ويرغب في رحيله، إلا أن اللاعب متمسك بالبقاء في النادي، وسيفعل ما بوسعه من أجل الحصول على رضا المدرب الفرنسي.

الجدير بالذكر أن عقد جاريث بيل مع فريقه الحالي ريال مدريد سينتهي في صيف عام 2022.

#ريال مدريد #جاريث بيل #زين الدين زيدان

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة في إسرائيل: رئيسا وزراء للحكومة الإسرائيلية في نفس الوقت

إسرائيل تربط أي مساعدات لغزة لمواجهة كورونا باستعادة جنديين فقدا عام 2014.. وحماس ترد

الازهر يحسم الجدل حول حكم افطار شهر رمضان بسبب فيروس كورونا

مهندسان من الجامعة الإسلامية يصممان جهاز تنفسي صناعي بتكلفة 200 $

دعوة إسرائيلية لليمين بدخول حكومة غانتس والإطاحة بنتنياهو

الحكومة: الأيام المقبلة صعبة جدا.. وشحنة أدوية لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة

صحفي إسرائيلي : فيديو يتسبب بفضيحة لنتنياهو أمام وزرائه

الأخبار الرئيسية

ارقام مرعبة : 1 مصاب من كل 7 في القدس و حوالي 75000 شخص من سكان بني براك مصابون بالفيروس

الصحة برام الله: تسجيل 21 حالة جديدة بفيروس كورونا لعمال في المستوطنات ومخالطين لهم

1

وزارة التربية تحدد : هذه هي المواد المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة

آلاف الاميركيين يطالبون إدارة ترمب بدعم القطاع الصحي الفلسطيني

لأول مرة في إسرائيل: رئيسا وزراء للحكومة الإسرائيلية في نفس الوقت