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برشلونة يكشف قراره النهائي بخصوص مستقبل أرتور ميلو

الخميس 02 أبريل 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يكشف قراره النهائي بخصوص مستقبل أرتور ميلو


وكالات / سما /

أكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية بأن إدارة نادي برشلونة الإسباني قد أبلغت الجميع بأن البرازيلي الشاب أرتور ميلو ليس للبيع، كونه أحد الدعائم الأساسية في تشكيلة البرسا المستقبلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من نادي أوروبي من بينهم إنتر ميلان الإيطالي يرغب في التعاقد مع آرثور ميلو.

واستفسرت إدارة الإنتر عن إمكانية وضع أرتور في صفقة انتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى البرسا، ولكن الأخير أبلغ الجميع بمن فيهم الإنتر بأن اللاعب البرازيلي ليس للبيع.

وذكرت الصحيفة الكتالونية أن سياسة برشلونة في الفترة المقبلة ستكون إجراء صفقات تبادلية بالنظر للوضع الاقتصادي الحالي بعد تجميد النشاط الكروي لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وهذا ما أكد عليه بارتوميو رئيس النادي باستخدام لاعبي البرسا للتعاقد مع صفقات جديدة.

ولكن أرتور ميلو لن يكون من الأسماء المرشحة لاستخدامها في تلك الصفقات التبادلية، بجانب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وأيضاً النجم الهولندي فرينكي دي يونج.

وبالرغم من مشاكل اللاعب البدنية، إلا أن إدارة برشلونة واثقة من قدرته على تحسين مستواه البدني، فهو بالنسبة للنادي خليفة تشافي هيرنانديز.

عقده طويل الأمد مع برشلونة -حتى عام 2024- والشرط الجزائي في عقده الذي يقدر بـ400 مليون يورو، فإن مسألة استمراره مع النادي لفترة طويلة أمر مفروغ منه.

#برشلونة #أرتور ميلو

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