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جريمة لا تخطر على بال.. سجن رجل "سعل في وجه شرطي"

الخميس 02 أبريل 2020 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة لا تخطر على بال.. سجن رجل "سعل في وجه شرطي"


وكالات / سما /

بعد أن سعل في وجه شرطي مهددا إياه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، قضت محكمة بريطانية بالسجن 6 أشهر على مرتكب الفعلة، وفقما جاء في بيان للشرطة.

وحكم على آدم لويس البالغ من العمر 55 عاما، بموجب قانون محدد مخصص للاعتداءات على عمال الطوارئ، دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2018، ويحمل عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 12 شهرا.

وبعد محاولته فتح أبواب سيارات في وسط لندن على ما يبدو، حاول شرطي توقيفه وتفتيشه.

وإثر ذلك، كسر لويس زجاجة خمر كان يضعها على الأرض، ثم هدد الشرطي شفهيا، وفقا لبيان صادر عن شرطة مدينة لندن.

وقال المتهم: "أنا مصاب بمرض كوفيد 19 وسأسعل في وجهك وسأنقل العدوى إليك"، قبل أن يسعل بالفعل في وجه الشرطي.

وأوقف لويس في الحال، ومثل أمام محكمة في ويستمنستر، الأربعاء.

وقالت المسؤولة في الشرطة هيلين هاربر: "رغم أن هذا النوع من الاعتداءات نادر لحسن الحظ، فإن الحادث كان فظيعا، وإذا واجهنا هذا النوع من السلوك غير المقبول سنكون صارمين في ردنا".

وأضافت: "آمل أن تحمل العقوبة رسالة قوية، مفادها أنه لن يتم التسامح مع اعتداءات مماثلة".

المصدر: سكاي نيوز عربية .

#جريمة

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