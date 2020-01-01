مجدلاني وزارة التنمية شملت في خطة الطوارئ التركيز على دعم ذوي التوحد في فلسطين

رام الله / سما /

توجه وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بالتحية لصمود وجلد أمهات وعائلات أطفال اضطراب طيف التوحد في فلسطين، مواجهتهم الأعباء المالية المضاعفة لضمان حصول أطفالهم على الخدمات، مؤكدا ان عائلات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد يواجهون تحديات وظروف صعبة للحصول على الرعاية والتأهيل لأطفالهم

. جاء ذلك في البيان الذي اطلقه وزير التنمية الاجتماعية صباح اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من نيسان من كل عام، حيث قال" مما لاشك فيه أن هذه المناسبة للعام 2020 تأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها فلسطين كباقي دول العالم في ظل تفشي فيروس كورونا، مما يثقل الحمل على كاهل الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية بشكل خاص، حيث تتسع دائرة الفقر في المجتمع الفلسطيني نتيجة حالة الطواريء وتوقف الحركة الاقتصادي."

ودعا وزير التنمية الاجتماعية د. مجدلاني كافة الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التوحد اتخاذ اجراءاتها لضمان استمرار برامج التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال، وتقديم العلاج اللازم والطاريء لهم، واستغلال وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان ذلك وأن وزارة التنمية الاجتماعية وعبر مديرياتها واعلامها تعمل على نشر التوعية حول آليات التعامل مع اطفال التوحد خلال هذه الأزمة وآليات تعامل الاهالي لتجاوز الوضع الراهن.

واوضح د. مجدلاني أن وزارة التنمية الاجتماعية اليوم امام تحدي كبير لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة وأسر الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد ومتابعة شؤون شريحة الأطفال والبالغين المصابين باضطراب طيف التوحد عبر مديرياتها ولجان الطواريء العاملة بها المنتشرة في محافظات الوطن، مضيفاً أن الوزارة شملت في خطة عمل الطوارئ التركيز على دعم ذوي التوحد في فلسطين ضمن الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

من الجدير بالذكر أن العالم يحتفل العالم باليوم العالمي للتوحد سنويًا في اليوم الثاني من شهر إبريل، وذلك بعد اعتماد الأمم المتحدة له؛ بهدف زيادة اكتشاف الأطفال المصابين بالتوحد والتوعية بالمرض. حيث أن واحد من كل 160 طفلًا حول العالم مصاب بطيف التوحد، طيف التوحد يبدأ في الطفولة ويمكن استمراره إلى ما بعد البلوغ، وأن أعراض الإصابة بالتوحد تظهر بعدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.