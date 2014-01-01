تنمية أريحا تستهدف 53 أسرة بطرود غذائية وحماية الطفولة تنفذ مبادرات توعية وارشاد

اريحا / سما /

استهدفت وزارة التنمية الاجتماعية في محافظة أريحا والأغوار، وضمن خطة الطواريء وبشكل مباشر وضمن التدخلات الطارئة 53 اسرة من الحالات الفقيرة والمهمشة بطرود غذائية بتكلفة 150 شيقل لكل طرد، حيث تقود التنمية الاجتماعية في محافظة أريحا تقود العمل الاجتماعي في لجنة الطوارئ المركزية المشكلة من قبل عطوفة المحافظ جهاد ابو العسل ،والتي تم تزويدها عبر المديرية ب 45 طرد غذائي بالاضافة 50 حصة من الدواجن ليتم توزيعها من خلال اللجنة المركزية.

كما وفرت وبالتعاون مع المجتمع المحلي احتياج بعض الاسر بالأدوية والفوط الطبية حيث تم استهداف فئة المعاقين والمسنين .

وتقدم مدير المديرية بركات سمور بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من كافة المؤسسات العاملة في محافظة أريحا، وتعاونها مع وزارة التنمية، وأشاد بدور المجتمع المحلي لتلبية إحتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها ابناء شعبنا الفلسطيني، و ثمن دور الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مديرية تنمية أريحا الذين يواصلون العمل على مدار الساعة لتغطية إحتياجات الأسر المهمشة والفقيرة في محافظة أريحا.

إلى ذلك وضمن خطتها نفذت شبكة حماية الطفولة في محافظة اريحا ممثلة بتهاني براهمة والزميلة نرمين ابو الهوى مبادرات توعوية وارشادية للحماية من فيروس كورونا خلال فترة حالة الطوارئ ، شملت 23 لقاء ارشادي مع جهات الاختصاص،25 رسائل قصيرة من الأطفال للاطفال، (وفيديو تمثيلي) توعوي للاطفال.