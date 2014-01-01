  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

الخميس 02 أبريل 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا


وكالات

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، اليوم الخميس، أن كبيرة الدبلوماسيين الفلبينيين، سفيرة الفلبين لدى لبنان، برنارديتا كاتالا، توفيت فجر اليوم في بيروت عن عمر يناهز 62 عاما.

وأصدرت وزارة الخارجية الفلبينية بيانا قالت فيه: "بحزن عميق، تعلن وزارة الخارجية عن وفاة السفيرة لدى لبنان برنارديتا كاتالا، في 2 نيسان 2020، بسبب المضاعفات الناشئة عن فيروس كورونا المستجد وقد عملت كاتالا في السلك الدبلوماسي لمدة 27 عامًا كدبلوماسي محترف"، مضيفةً: "كانت خدمة البلاد السمة المميزة لمسيرة السفيرة كاتالا في الخدمة الخارجية المتميزة".

ووفق البيان: "عملت كاتالا في مناصب رئيسية في كوالالمبور وجاكرتا. وقالت وزارة الخارجية، إنها عملت أيضًا كمديرة جوازات "حيث قدمت خدمة الخط الأمامي لملايين الفلبينيين".

وتابع البيان: "قبل تعيينها في لبنان، كانت كاتالا القنصل العام في هونغ كونغ "تبحث في رفاهية مئات الآلاف من الفلبينيين في الخارج"، كما قادت برنامج العودة الجماعية الطوعي لسفارة الفلبين في بيروت منذ كانون الأول 2019".

وأضافت إدارة الشؤون الخارجية في بيانها: "إن بيرني، كما كان يتم تلقيب السفيرة كاتالا بإعجاب، قدمت يد العون لعائلتها وأصدقائها وزملائها"، و"قد تكون ابتسامتها الجاهزة وضحكها المعدي قد أطفئا، لكن تفانيها لخدمة بلدنا سيكون دائما بمثابة نور توجيه لجميع أعضاء السلك الخارجي الفلبيني".

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة في إسرائيل: رئيسا وزراء للحكومة الإسرائيلية في نفس الوقت

إسرائيل تربط أي مساعدات لغزة لمواجهة كورونا باستعادة جنديين فقدا عام 2014.. وحماس ترد

غزة : شاب يقتل شقيقه طعناً

الازهر يحسم الجدل حول حكم افطار شهر رمضان بسبب فيروس كورونا

مهندسان من الجامعة الإسلامية يصممان جهاز تنفسي صناعي بتكلفة 200 $

الحكومة: الأيام المقبلة صعبة جدا.. وشحنة أدوية لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة

تزويد اماكن الحجر الصحي بالانترنت.."فيوجن" تفتح شبكاتها اللاسلكية مجانا لسكان قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة برام الله: تسجيل 21 حالة جديدة بفيروس كورونا لعمال في المستوطنات ومخالطين لهم

1

وزارة التربية تحدد : هذه هي المواد المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة

آلاف الاميركيين يطالبون إدارة ترمب بدعم القطاع الصحي الفلسطيني

فيروس

الصحة الإسرائيلية : 6211 إصابة بكورونا وحصيلة الوفيات ترتفع لـ31

دعوة إسرائيلية لليمين بدخول حكومة غانتس والإطاحة بنتنياهو