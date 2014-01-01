خالد: سياسة إلادارة أميركية تمثل أعلى مراحل التطور الرأسمالي توحشا

رام الله / سما /

وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي ، سياسة الادارة الاميركية في التعامل مع متطلبات التضامن الدولي في مواجهة وباء فيروس كورونا ، بأنها غير انسانية وتمثل أعلى مراحل التطور الرأسمالي انحطاطا وتوحشا .

وأضاف : أعلنت جامعة “ جونز هوبكنز ” ، الأمريكية اليوم الخميس أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الـ 5 آلاف ، والإصابات إلى أكثر من 215 ألف.

وتابع قائلا : يوم أمس أعلنت روسيا الاتحادية أنها أرسلت طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى الولايات المتحدة في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي يهدد حياة عشرات آلاف الاميركيين ، بينما إدارة الرئيس الأميركي تواصل إصرارها على قطع كل اشكال المساعدة عن الفلسطينيين ، بما في ذلك لأغراض انسانية .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التعامل مع مع الدول والشعوب التي لا تتفق معها في السياسة ، كفلسطين سياسة غير انسانية على عكس الصين الشعبية ورةوسيا الاتحادية وكوبا الاشتراكية ، وهي تعكس فعلا الوجه البشع لرأسمالية امبريالية متوحشة وتمثل أعلى مراحل التطور الرأسمالي انحطاطا وتوحشا .