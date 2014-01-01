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التحذير من تفشي كورونا في الداخل الفلسطيني المحتل

الخميس 02 أبريل 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحذير من تفشي كورونا في الداخل الفلسطيني المحتل


القدس المحتلة / سما /

حذر نعيم أبو فريحة رئيس رابطة الأطباء "العرب" في النقب داخل الخط الأخضر، اليوم الخميس، من خروج الأمور عن السيطرة في حال تفشي فيروس كورونا بسبب عدم التزام السكان بالتعليمات الصحية.

وقال أبو فريحة في تصريح وزعته وزارة الصحة الإسرائيلية - القسم العربي - إلى أنه في حال خرجت الأمور عن السيطرة فسيكون الوضع مماثلًا لما هو الوضع الحالي في مدينة "بني براك" التي يتزايد فيها تفشي الفيروس.

وأضاف: "يؤسفني أن أرى الأطفال في الشوارع في هذه الأيام، نحن لا نذهب للمساجد للصلاة فما بالكم بالتجول؟".

وأشار إلى أن الوضع في النقب ممتاز نسبيًا بعد تسجيل 12 إصابة فقط، وهو ما يدعو للتفاؤل الحذر، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبقاء في البيوت لمنع جلب الوباء للمناطق والبلدات والقرى العربية.

من جهته قال معاوية كبها من قسم الطب العام، إنه تم إجراء 227 فحصًا في عرعرة، و385 في طمرة، و185 في رهط، وذلك بعد أن تم فتح محطات فحص لمرض الكورونا في تلك المناطق.

وبين كبها أن الأعداد جيدة، ولكنها غير كافية، متوقعًا أن يتم التجاوب أكثر من قِبل السكان.

وأشار إلى أنه تم اليوم فتح محطات أخرى في مدينة الطيبة، وكفر قاسم.

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