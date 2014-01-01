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الصحة : تسجيل 21 حالة جديدة 9 من القدس و11 من رام الله وحالة واحدة من الخليل

الخميس 02 أبريل 2020 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : تسجيل 21 حالة جديدة 9 من القدس و11 من رام الله وحالة واحدة من الخليل


 اعلن الدكتور كمال الشخرة من وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 21 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين . منها 9 في القدس، و12 في رام الله ، وحالة في الخليل.

ووفقا للايجاز الصحفي فان الحالات هي ناتجة عن عمال ومخالطين.

وقال انه تم اخذ 2000 عينة عشوائية حتى صباح اليوم وسوف نستمر لاخذ 3000 عينة وهي في المختبرات للفحس ومنها 950 عينة من جنين وطولكرم وبيت لحم والخليل وقلقيلية وكلها سلبية حتى اللحظة.

وسيتم ظهور نتائج 300 فحص خلال الساعات المقبلة 

وقال نمر ان القدس تصدرت عدد الحالات المصابة بعدد 59 حالة، نابلس 2، غزة، 12 .

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