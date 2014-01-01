القطاع الزراعي في الشبكة يقدم الخضروات الطازجة لمراكز الحجر بقطاع غزة

ساهمت منظمات القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومن خلال لجنة الطوارئ التي شكلتها الشبكة بتقديم أكثر من خمسة طن من الخضروات الطازجة وعبوات مياه صحية للشرب، ومئات من الأطقم الصحية للنساء، بالإضافة إلى الورود حيث تم توزيعها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية إلى المستضافين في مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة. وذلك كمساهمة منها في الوقوف مع أبناء شعبنا في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع للقطاع الزراعي في الشبكة، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمناقشة الأوضاع الزراعية، وخطة القطاع الزراعي، على ضوء الوضع الاقتصادي الصعب، الذي آلت إليه جميع شرائح المجتمع .

وتوجه القطاع الصحي بالشبكة بالشكر لكافة المزارعين الذين ساهموا بتقديم الخضروات الى المستضافين في مراكز الحجر على الرغم من الظروف التي يعاني منها القطاع الزراعي