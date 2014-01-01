الأوقاف تعلن عن إطلاق حملة "نعم نستطيع" لإسناد محافظة بيت لحم

رام الله / سما /

أعلنت ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إطلاق حملة "نعم نستطيع" لإسناد محافظة بيت لحم في مواجهة جائحة كورونا من خلال صندوق الزكاة الفلسطيني ولجان الزكاة المركزية في نابلس وشمال وجنوب الخليل ومصنع الصفا للألبان .

وأوضح وكيل الوزارة حسام أبو الرب، في بيان للوزارة اليوم الخميس، أن الحملة تسعى إلى إمداد العائلات المعوزة، وذوي الدخل المحدود، والعاطلين عن العمل والعائلات المحتاجة والعائلات في الحجر المنزلي بمنتجات غذائية من مصنع الصفا للألبان كرسالة إسناد ودعم لمحافظة بيت لحم المغلقة منذ شهر على الأقل عقب الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة" كورونا".

وبين أن هذه الحملة تأتي في إطار تعزيز التكافل المجتمعي في فلسطين، والإسهام بالجهود الحكيمة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في مواجهة الجائحة والتي تتطلب جهودا متكاتفة ومتكاملة للحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية خاصة على شريحة العائلات المعوزة وذوي الدخل المحدود من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأكد أبو الرب أن هذه الحملة والمساعدات لن تكون الأخيرة وسيتم العمل على تعميمها في مختلف محافظات الوطن.

ودعا جميع لجان الزكاة المركزية المنتشرة في جميع محافظات الوطن إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل تجاوز هذه الجائحة والآثار التي قد تترتب عليها صحيا واجتماعيا واقتصاديا .