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الجيش الإسرائيلي يجري عملية تفتيش عند الحدود اللبنانية

الخميس 02 أبريل 2020 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يجري عملية تفتيش عند الحدود اللبنانية


القدس المحتلة / سما /

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الخميس، بأن قوة مشاة إسرائيلية، اجتازت السياج التقني عند الحدود اللبنانية، ونفذت عملية تفتيش، ما أدى إلى استنفار قوات "اليونيفيل" والجيش.

وأشارت الوكالة إلى أن "قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي قوامها 15 عنصرا اجتازت السياج التقني في محلة كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون، حيث نفذت عملية تفتيش ونصبت خيمة صغيرة، من دون خرق الخط الأزرق، ترافقها دبابة ميركافا تمركزت عند التلة المواجهة للنقطة المذكورة".

ولفتت الوكالة إلى أنه "بعد فترة وجيزة انسحبت دبابة ميركافا، فيما استمر عدد من جنود الجيش الإسرائيلي بعملية التفتيش، في ظل استنفار الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" من الجهة اللبنانية.

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