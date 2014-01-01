خدمات رفح يبقي على جهازه التدريبي

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قطع نادي خدمات رفح - بطل الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020، الشَّك باليقين بشأن جهازه الفني الذي أخفق في الحفاظ على لقب كأس القطاع، الذي حققه الموسم الماضي، وخرج من المنافسات على يد غريمه اتحاد الشجاعية، وقرر النادي الإبقاء على الجهاز بقيادة لاعبه إسلام أبو عريضة.

ويشار إلى أن أبو عريضة نجل الراحل حسن أبو عريضة أمين الصندوق السابق في نادي الخدمات، ولاعبه في التسعينايت، تولى مهمة التدريب منذ ثلاثة مواسم 2018.

وأبطل نادي الخدمات، أكثر أندية القطاع تتويجاً بلقب الدوري بتحقيقه ست مرات، الشائعات التي ترددت حول نية إدارة الفريق الأخضر الذي يستعد لانتخاب رئيسً للنادي بديلاً عن جمال حرب المستقيل مطلع الموسم الجاري، الاستغناء عن الجهاز التدريبي والتوقيع مع مدرب آخر من لاعبي النادي السابقين، قبل البت ببقائه، وذلك في خطوة للحفاظ على حالة الاستقرار داخل الفريق.

وقاد أبو عريضة خدمات رفح للتويج بالدوري السادس الموسم الجاري، فضلاً عن إحراز نتائج متقدمة، حيث لم يخسر سوى مرتين في مبارياته، كما فاده الموسم الماضي للقبي الدوري والكأس.