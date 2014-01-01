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عثامنة: اتحاد الكيك بوكسينغ يواصل تحضيراته لأطلاق بطولة "قتال الظل"

الخميس 02 أبريل 2020 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عثامنة: اتحاد الكيك بوكسينغ يواصل تحضيراته لأطلاق بطولة "قتال الظل"


القدس المحتلة / سما /

لاقت مبادرة رئيس الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ سمير عثامنة ومجلس ادارة الاتحاد تنظيم بطولة "شدو فايت" القتال الوهمي للكيك بوكسيغ، يوم الأحد القادم الخامس من نيسان الجاري قبول ورضى فلسطيني بالداخل والشتات، وحظيت الفكرة بدعم ورعاية دولية في الوقت الذي يعيش فيه العالم كابوس فيروس كورونا، في هذا الوقت لم تنسى صديقة فلسطين اللاعبة الهولندية "جيزيل ويرث" ان توجه رسالة مصورة لأطفال الكيك بوكسينغ الفلسطينيين، تحثهم فيها على البقاء بالبيت ووجهت الرسالة عبر فيديو مصور قدمته جيزيل قتال الظل الأولى (الشدو فايت)، وتطالب فيه أطفال فلسطين ورياضييها "البقاء بالبيت" في ظل هذه الجائحة العالمية.

والجدير ذكره ان الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ وحرصاً على تشجيع اللاعبين على ممارسة نشاطهم الرياضي في المنازل، في هذا الوقت أطلق "بطولة ظل" يتاح من خلالها التسجيل الإلكتروني وإرسال مقطع فيديو لكل مشارك يظهر فيه مهاراته القتالية، ضمن القواعد الخاصة باللعبة، وفقا لما قاله رئيس الاتحاد سمير عثامنة، الذي وصف البطولة خلال حديثه لشبكة ووكالة بال سبورت هي: القتال الوهمي مع خصم افتراضي ويعتبر جزء مهم من تدريبات الكيك بوكسينغ لتطوير المهارات القتالية والسرعة والتوافق وكذلك تطوير القدرات الذهنية.

ولفت إلى أن البطولة الاولى من نوعها لاقت استحسان قاعدة اللعبة في الوطن والشتات لسهولة المشاركة بها، مشيراً إلى أنها جاءت لتلبية احتياجات اللاعبين في ظرف استثنائي وخاصةً بأن هذا النوع من المسابقات لا يحتاج الى معدات رياضية كما هو الحال في المنافسات الحقيقية.

ووجه عثامنة والدكتور نزار مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الشكر للاعبة الهولندية "جيزيل" وعائلتها على اهتمامهم ودعمهم لهذه البطولة ودعمهم السابق للعبة الكيك بوكسينغ، حيث سيحصل الفائز على مجموعة كيك بوكسينج على جائزة بقيمة 150 يورو للفائز، وسيتاح بيع "بلايز" فلسطينية من خلال التبرع بـمبلغ 10 يورو للاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ، لكل بلوزة وسيتم الاعلان عن مكان توفير بيع البلايز في اوروبا.

#سمير عثامنة #الكيك بوكسينغ

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