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هاري كين يقول "نعم" لريال مدريد

الخميس 02 أبريل 2020 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاري كين يقول "نعم" لريال مدريد


وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية أن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير منفتح على فكرة الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف خوض تجربة جديدة بمستوى أعلى بعد أن فقد الأمل بإمكانية تحقيق الألقاب مع السبيرز.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم صريح في الموسم القادم في ظل العقم الهجومي الذي عانى منه الفريق هذا الموسم، وهناك أسماء عديدة مطروحة مثل إيرلينج هالاند، إيميريك أوباميانج وتيمو فيرنر، ومن ضمنهم أيضاً هاري كين الذي ارتبط بالنادي الملكي منذ عدة سنوات.

ونقل موقع ديفنسا سنترال الإسباني حديث إيان ماكجري ودنكاك كاستلز صحفيي شبكة سكاي سبورت الرياضية خلال بث مباشر على موقع إنستجرام، واللذان أكدا على رغبة هاري كين بمغادرة توتنهام والانتقال إلى نادٍ يُرضي طموحه.

وأوضح ماكجري وكاستلز أن هاري كين يحلم باللعب في ريال مدريد، وبات يفكر جدياً بالإقدام على هذه الخطوة بعد تراجع مستوى توتنهام، خصوصاً بعد رحيل ماوريسيو بوتشيتينو.

كما أكد ثنائي سكاي سبورت أن المهاجم الإنجليزي سيقول “نعم” على الفور في حال وصله عرض رسمي من النادي الملكي، لكن ما يثير قلقه أن هناك العديد من المهاجمين على أجندة الريال هذا الصيف، وربما لن يكون أسمه مطروحاً بقوة، لاسيما وأن توتنهام لن يسمح برحيله بسهولة.

#هاري كين #ريال مدريد

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