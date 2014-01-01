بعد الاستهزاء به.. جيرو يرد بقوة على كريم بنزيما

وكالات / سما /

قام مهاجم نادي تشيلسي "أوليفييه جيرو" بالرد على مواطنه "كريم بنزيمة"، والذي دون مقدمات قرر مهاجمته خلال مقطع فيديو "بث مباشر" عبر "انستجرام".

ووجه أحد المتابعين سؤالاً لنجم ريال مدريد عن المقارنة بينه وبين خليفته في هجوم المنتخب الفرنسي، فرد بنزيمة ساخرًا من الأخير واصفًا نفسه بسيارة"الفورمولا 1" ونجم آرسنال السابق بسيارة "الكارتينج".

بنزيمة: مقارنتي بجيرو؟ لا تخلطوا بين الفورمولا 1 والكارتينج.

وطرح نفس السؤال على جيرو خلال لقاء مع "Befoot"، وحصل على فرصة للرد حين قال موجهًا حديثه لبنزيمة: "أنا بطل العالم .. اذهب أنت للكارتينج".

من جانبه حاول بنزيمة تبرير ما قاله، مفسرًا تصريحاته فيما بعد: "الناس فقط اقتطعت ما قلته بخصوص سيارة الفورمولا 1 والكارتينج، ولم تهتم بما ذكرته عن تأثيره في صفوف المنتخب الوطني، لو تم سؤالي عن رونالدو الظاهرة ونفسي كنت سأقول إنه سيارة الفورمولا 1 وأنا الكارتينج، هذا ما أعتقده".