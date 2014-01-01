مصادر : قد يتم تأجيل زيارة هنية لجنوب افريقيا ولبنان بسبب كورونا

غزة / سما /

أكدت مصادر في حركة حماس اليوم الخميس، أنه قد يتم تأجيل موعد زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، لدولة جنوب افريقيا، وكذلك إلى لبنان.

وقالت المصادر لـ "القدس"، إن الزيارة التي تم التخطيط لها منذ نحو شهر لزيارة جنوب افريقيا والتي كان من المفترض أن تجري منتصف الشهر الحالي، قد يتم تأجيلها في حال استمرت الأزمة الحالية بانتشار فيروس كورونا في دول العالم، وتوقف حركة الطيران بشكل شبه كامل.

وبينت المصادر، أن الزيارة إلى لبنان أيضًا ستؤجل في حال استمرار الأزمة، مشيرةً إلى أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لزيارة بيروت، لكنها موجودة على جدول الأعمال وقد يتم تأجيلها لحين تجاوز الأزمة الحالية.

وأكدت المصادر، أن هنية سيستكمل جولته الخارجية حين تتيح الظروف له ذلك، مشيرةً إلى أن عودته للقطاع ليس لها موعد محدد حتى الآن.

وأشارت إلى أن رئيس المكتب السياسي لحماس يواصل في الخارج متابعة أعمال الحركة، ويتابع مع كافة مسؤولي الأقاليم بالداخل والخارج تطورات الأوضاع، وخاصةً الظروف في غزة في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت المصادر أن هنية أجرى اتصالات مختلفة مع جهات عدة منها مصر وقطر وتركيا وكذلك الأمم المتحدة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بإدخال المعدات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا بغزة.

ولفتت إلى أن هنية يتابع عددًا من القضايا المتعلقة بالفلسطينيين المعتقلين في السعودية، ويجري اتصالات مع عدد من الجهات منها الكويت ولبنان للعمل للإفراج عنهم، إلى جانب قضايا داخلية تنظيمية منها قضية الانتخابات الخاصة بالمكتب السياسي التي ستجري العام المقبل.