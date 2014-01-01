  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصادر : قد يتم تأجيل زيارة هنية لجنوب افريقيا ولبنان بسبب كورونا

الخميس 02 أبريل 2020 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر : قد يتم تأجيل زيارة هنية لجنوب افريقيا ولبنان بسبب كورونا


غزة / سما /

 أكدت مصادر في حركة حماس اليوم الخميس، أنه قد يتم تأجيل موعد زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، لدولة جنوب افريقيا، وكذلك إلى لبنان.

وقالت المصادر لـ "القدس"، إن الزيارة التي تم التخطيط لها منذ نحو شهر لزيارة جنوب افريقيا والتي كان من المفترض أن تجري منتصف الشهر الحالي، قد يتم تأجيلها في حال استمرت الأزمة الحالية بانتشار فيروس كورونا في دول العالم، وتوقف حركة الطيران بشكل شبه كامل.

وبينت المصادر، أن الزيارة إلى لبنان أيضًا ستؤجل في حال استمرار الأزمة، مشيرةً إلى أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لزيارة بيروت، لكنها موجودة على جدول الأعمال وقد يتم تأجيلها لحين تجاوز الأزمة الحالية.

وأكدت المصادر، أن هنية سيستكمل جولته الخارجية حين تتيح الظروف له ذلك، مشيرةً إلى أن عودته للقطاع ليس لها موعد محدد حتى الآن.

وأشارت إلى أن رئيس المكتب السياسي لحماس يواصل في الخارج متابعة أعمال الحركة، ويتابع مع كافة مسؤولي الأقاليم بالداخل والخارج تطورات الأوضاع، وخاصةً الظروف في غزة في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت المصادر أن هنية أجرى اتصالات مختلفة مع جهات عدة منها مصر وقطر وتركيا وكذلك الأمم المتحدة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بإدخال المعدات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا بغزة.

ولفتت إلى أن هنية يتابع عددًا من القضايا المتعلقة بالفلسطينيين المعتقلين في السعودية، ويجري اتصالات مع عدد من الجهات منها الكويت ولبنان للعمل للإفراج عنهم، إلى جانب قضايا داخلية تنظيمية منها قضية الانتخابات الخاصة بالمكتب السياسي التي ستجري العام المقبل.

#هنية #فيروس كورونا #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة في إسرائيل: رئيسا وزراء للحكومة الإسرائيلية في نفس الوقت

صرف رواتب موظفي السلطة بغزة والضفة اعتباراً من يوم غد الخميس ووفقا لهذه الآلية ..

إسرائيل تربط أي مساعدات لغزة لمواجهة كورونا باستعادة جنديين فقدا عام 2014.. وحماس ترد

غزة : شاب يقتل شقيقه طعناً

الازهر يحسم الجدل حول حكم افطار شهر رمضان بسبب فيروس كورونا

مهندسان من الجامعة الإسلامية يصممان جهاز تنفسي صناعي بتكلفة 200 $

الحكومة: الأيام المقبلة صعبة جدا.. وشحنة أدوية لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة

الأخبار الرئيسية

1

وزارة التربية تحدد : هذه هي المواد المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة

آلاف الاميركيين يطالبون إدارة ترمب بدعم القطاع الصحي الفلسطيني

فيروس

الصحة الإسرائيلية : 6211 إصابة بكورونا وحصيلة الوفيات ترتفع لـ31

دعوة إسرائيلية لليمين بدخول حكومة غانتس والإطاحة بنتنياهو

k

إصابة وزير الصحة الاسرائيلي ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا