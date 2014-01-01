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إنتر ميلان يرفض مقترح برشلونة في صفقة مارتينيز

الخميس 02 أبريل 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان يرفض مقترح برشلونة في صفقة مارتينيز


وكالات / سما /

رفض نادي إنتر ميلان الإيطالي مقترح نظيره الإسباني برشلونة في صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي يريد البارسا ضمه في الصيف المقبل.

و يضع النادي الكتالوني عينه على ضم لاوتارو من الإنتر ليكون خليفة لويس سواريز في السنوات المقبلة في ظل تقدم الأوروجواياني في العمر.

و حاول برشلونة اقناع إدارة الإنتر بوضع اسم جونيور فيربو على طاولة النيراتزوري لدمجه في الصفقة برحيله للإنتر لتقليل المبلغ المدفوع نقداً في الصفقة.

لكن النادي الإيطالي أدار ظهره لمقترح برشلونة ولا ينوي الموافقة على ضم فيربو حسبما أوردت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية مساء اليوم الأربعاء.

و أوضحت الشبكة أن رفض الإنتر جاء بسبب عدم الاقتناع بقدرات فيربو و الشكوك حول إمكانية تقديمه الإفادة المطلوبة في كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في الفترة المقبلة.

و اعتبر الإنتر أن التعاقد مع جونيور فيربو ليس أولوية للفريق ويفضل بدلاً من ذلك الحصول على مبلغ مالي كبير نظير رحيل لاوتارو وعدم دمج لاعبين من البارسا في الصفقة.

و سيكون على صناع القرار في برشلونة محاولة التوصل إلى حل وسط مع إدارة الإنتر من أجل الوصول بصفقة لاوتارو إلى طريق النور في الصيف القادم.

#برشلونة #لاوتارو مارتينيز #انتر ميلان

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