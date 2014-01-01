مبابي يطالب باريس بالتعاقد مع نجمين عربيين

وكالات / سما /

اشترط النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على إدارة ناديه التعاقد مع 3 نجوم في الصيف المقبل من أجل البقاء في صفوف الفريق.

و تربط تقارير صحفية مبابي بإمكانية الرحيل عن الفريق الباريسي في ظل رغبة عدد وافر من أندية القارة العجوز في الحصول على توقيعه في نهاية الموسم و على رأس الراغبين في توقيعه ريال مدريد الإسباني.

و ذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية أن مبابي يريد تحرك باريس للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من فريق ليفربول الإنجليزي للعب معه في البارك دي برانس في الموسم القادم.

و أضافت الصحيفة أن قائمة رغبات مبابي تعرف وجود نجم عربي آخر و هو المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن فريق بوروسيا دورتموند الألماني المعار من ريال مدريد.

أما الاسم الثالث فهو زميل حكيمي في سيجنال إيدونا بارك، الإنجليزي جادون سانشو ، الذي يرتبط مؤخراً بالرحيل عن أسود الفيستفاليا والعودة لبلاده من بوابة أحد أندية الدوري الإنجليزي.

وبوصول الثلاثي المذكور سيصبح باريس قادر على حصد أي لقب بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وفقاً لرؤية مبابي ما يجعله يفضل البقاء والاستمرار في تقمص ألوان فريق العاصمة الفرنسية.