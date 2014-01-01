ابو بكر يلتقي رئيس وأعضاء غرفة تجارة طولكرم

طولكرم / سما /

التقى محافظ طولكرم عصام أبو بكر في دار المحافظة رئيس غرفة تجارة طولكرم إبراهيم أبو حسيب وأعضاء الغرفة، لمناقشة عدد من القضايا وإسناد جهود لجنة الطوارئ المبذولة في مواجهة خطر انتشار فيروس - كوفيد - ١٩ كورونا.

وثمن المحافظ أبو بكر دور الغرفة التجارية وتعاونها، مؤكدا على حالة الشراكة والتعاون من الجميع، وخاصة في هذا الظرف الصعب الذي يمر به أبناء شعبنا الفلسطيني، مشددا على أهمية تكثيف الإجراءات الوقائية والاستمرار بالتدابير للحد من انتشار هذا الفيروس.

وأثنى رئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب على جهود المحافظ أبو بكر ولجنة الطوارئ في مواجهة هذه الجائحة، مؤكدا على حالة الشراكة والتعاون للوقوف في وجه هذا الخطر، مشيرا إلى تبرع الغرفة التجارية بملابس واقية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على الاستعداد الدائم للتعاون في كافة المجالات.