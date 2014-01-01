اقتصاد غزة تُحرر 58 محضر ضبط لمحتكرين ومتلاعبين بالأسعار

غزة / سما /

ذكرت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، أن طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة حررت 58 محضر ضبط واتلاف لمحتكرين ومتلاعبين بالأسعار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الليلة الماضية، أن طواقم حماية المستهلك نظمت 246 زيارة وجولة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار ومنعًا للاحتكار، إلى جانب جولات على محلات بيع الذهب والمجوهرات من قبل مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، وجولات على المصانع لمتابعة التراخيص وشروط الأمن والسلامة.

وقال رئيس قسم الصناعات المعدنية، إنه تم خلال الجولة تجديد ترخيص مصنع للمشروبات الغذائية، ومخبز، بالإضافة إلى متابعة التراخيص لعدد من المصانع، مشيرًا إلى أنه تم اتلاف 15 لتر من مكسبات النكهة، ومتابعة شكاوى المواطنين.