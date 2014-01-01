بعد تفشي كورونا.. إسرائيل تغلق سفارتها بمدريد

القدس المحتلة / سما /

أغلقت إسرائيل سفارتها في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد أن ارتفع عدد الموظفين المصابين بفيروس كورونا إلى 20 شخصًا.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن المصابين هم من الدبلوماسيين الإسرائيليين والمستخدمين المحليين الإسبانيين، مشيرةً إلى أن عدد الموظفين بالسفارة يصل إلى 36 وتم وضعهم في الحجر الصحي والمنزلي وفق حالتهم الصحية.

وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى اسبانيا رودريكا رودان جوردون والتي لم تصب بالفيروس "إن عددًا من مستخدمي السفارة عولجوا في المستشفيات الإسبانية".

وأشارت إلى أن السلطات الإسبانية تقدمت بطلب من إسرائيل لتلقي مساعدات طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ونوهت إلى أن عدد المصابين والمتوفين الهائل في اسبانيا يعود لعدم اتخاذ السلطات في مدريد خطوات احترازية صارمة منذ بداية انتشار الفيروس الفتاك.