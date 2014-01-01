الصحة الإسرائيلية : 6211 إصابة بكورونا وحصيلة الوفيات ترتفع لـ30

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن 6211 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 4 إصابات جديدة بالساعات الأخيرة لترفع حصيلة الوفيات إلى 30، علما أنه تم تسجيل 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي ساعات الفجر، أعلن في مستشفى "شيبا" في رمات غان، عن وفاة مسن (95 عاما)، وذلك متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وفي وقت سابق، أعلن عن وفاة مسن (77 عاما)، في مستشفى "هعيمق" في العفولة، علما أن المسن يعاني من أمراض مزمنة.

كما أعلن عن وفاة مسن (78 عاما)، في مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، وذلك بعد أن أخضع قبل نحو أسبوع للعلاج في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث أعلن عن وفاته، فيما أفاد الطاقم الطبي أن المسن عانى من أمراض مزمنة.

10 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، تم تسجيل 9 حالات وفاة في البلاد جراء الفيروس، وذلك خلال أقل من 24 ساعة، بينما شخص 501 مريضا بالفيروس باليوم الأخير،علما أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة خلال أقل من أسبوعين، علما أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة خلال أقل من أسبوعين.

وبموجب التقارير الطبية، فإن جميع الوفيات عانت من أمراض مزمنة وخطيرة، حيث تسبب إصابتها بالفيروس تدهور وضعها الصحي، وإخضاعها للعلاج المكثف والتنفسي.

ويأتي الارتفاع في الوفيات، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التي تم تسجيها حتى صباح اليوم، 6211 إصابة حالة بينها 95 خطيرة.