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نتنياهو وقيادات اسرائيلية الى الحجر الصحي بعد مخالطة وزير الصحة المصاب بكورونا

الخميس 02 أبريل 2020 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وقيادات اسرائيلية الى الحجر الصحي بعد مخالطة وزير الصحة المصاب بكورونا


القدس المحتلة / سما /

بعد أن أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية أن الوزير ليتسمان أصيب بالفيروس ، من المرجح أن يضطر نتنياهو إلى العودة  للعزل  مرة أخرى  بعد قضاء بعض الوقت مع الوزير مؤخرًا. 

كما ان عددًا من الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين في وزارة الصحة، قد يضطرون للدخول في العزلة بعد اختلاطهم بالوزير ليتسمان الذي شارك في عدد من النشاطات مؤخرًا معهم، منها المشاركة بجلسة التصويت لصالح بيني غانتس ليكون رئيسًا للكنيست.

وجاء في إعلان وزارة الصحة الليلة الماضية أن ليتسمان وزوجته أصيبا بكورونا وأنهما يشعران بالارتياح ، وتم نقلهما إلى العزلة والإشراف وفقًا للتعليمات. 

ويعيش الوزير ليتسمان البالغ من العمر 71 عامًا في القدس وكان قد التقى ايضا مع معظم المسؤولين في اسرائيل فبالاضافة الى لقائه نتنياهو اجتمع مع مدراء الصحة والمالية  كما حضر تصويت الكنيست على انتخاب بيني غانتس رئيسًا للبرلمان.

#وزير الصحة #نتنياهو #فيروس كورونا

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