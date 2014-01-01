وفاة أحد نجوم "وادي الذئاب" بكورونا .. والاشتباه بإصابة "مهند"

وكالات

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن أحد نجوم مسلسل "وادي الذئاب" الشهير، توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما يشتبه بإصابة بطل مسلسل "مهند ونور".

وقالت صحيفة "حرييت"، إن الممثل التركي، وأحد نجوم مسلسل "وادي الذئاب"، والمعروف بـ"أورديناريوس" تورهان كايا، توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن كايا والبالغ من العمر "69 عاما"، دخل المستشفى قبل عشرة أيام، بعد أن كان يشكو من سعال حاد.

ولفتت إلى أن الممثل التركي، جرى إدخاله إلى العناية المركزة، وعلى الرغم من كافة التدخلات الطبية، إلا أنه فارق الحياة.

وأكد تيو كايا، نجل النجم التركي، أن سبب وفاة والده هو إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونوهت الصحيفة، إلى أنه تم إجراء فحوصات للأشخاص الذين كانوا على اتصال بكايا، منهم والدته وشقيقته وابنه، لكن النتائج أظهرت عدم إصابتهم بالفيروس.

وأشارت إلى أن عائلة الممثل التركي، زعمت أنه أصيب بالفيروس أثناء تواجده بالمستشفى.



يشار إلى أن تورهان كايا، شارك أيضا في مسلسلي "ألف ليلة وليلة"، و"زهور في الدراجة".

في ذات السياق، أعلن الممثل التركي، كيفانش تاتليتوغ، والمعروف بالعالم العربي باسم "مهند"، أنه جرى نقله إلى المستشفى للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وقال، إنه على الرغم من التزامه الحجر المنزلي وزوجته منذ 15 يوما، لكنه ظهرت عليه بعض أعراض فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه وضع تحت الرقابة في المستشفى، بانتظار نتائج اختبار فيروس كورونا.